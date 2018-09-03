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Челябинский университет расширил программу сотрудничества с вузом Австрии

Общество

Студентам предложат прослушать лекции по истории, посетить промышленные предприятия и приобщиться к русской культуре

Челябинский университет расширил программу сотрудничества с вузом Австрии
Jirka Matousek
Студенты ВУЗа

Челябинск, 3 сентября 2018, 09:33 — REGNUM  Челябинский государственный университет (ЧелГУ) существенно расширил программу сотрудничества «Explore Russia — Открой Россию» с Университетом прикладных наук Форарльберга (Австрия), сообщает 3 сентября пресс-служба вуза.

«В этом году количество желающих участвовать в программе существенно увеличилось: 27 австрийских студентов вместе с нашими студентами-экономистами будут работать над 14 проектами», — сообщил декан экономического факультета ЧелГУ Алексей Шумаков.

Отмечается, что торжественное мероприятие в честь визита австрийской делегации пройдет с участием ректора ЧелГУ Дианы Циринг, профессора факультета менеджмента и бизнес-администрирования Университета прикладных наук Форарльберга Бернарда Блессинга и его коллег.

Проектное обучение студентов начнется 4 сентября. В рамках программы Xplore Russia ее участники прослушают лекции об истории, экономике региона, посетят промышленные предприятия и смогут приобщиться к русской культуре.

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