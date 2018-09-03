Возбуждено дело в отношении мужчины, стрелявшего из окна в Петербурге

Санкт-Петербург, , 09:14 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело в отношении мужчины, устроившего хулиганскую стрельбу из окна своей квартиры в Московском районе города.

Как сообщалось, 2 сентября около 16:00 от дома 76 по улице Костюшко в полицию поступило сообщение о хлопках, напоминающих выстрелы.

Прибывшие на место сотрудники полиции и бойцы спецназа СОБР оцепили здание и предприняли другие меры, чтобы обезопасить граждан.

Затем в одной из квартир дома они задержали 44-летнего гражданина, который из хулиганских побуждений из своего охотничьего ружья произвел несколько выстрелов из окна.

К счастью, от стрельбы никто не пострадал. Тем не менее мужчине грозит серьезное наказание за преступную стрельбу.

Читайте ранее в этом сюжете: Житель Санкт-Петербурга устроил стрельбу из окна жилого дома