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Возбуждено дело в отношении мужчины, стрелявшего из окна в Петербурге

Общество

Инцидент обошелся без пострадавших

Возбуждено дело в отношении мужчины, стрелявшего из окна в Петербурге
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Правосудие

Санкт-Петербург, 3 сентября 2018, 09:14 — REGNUM  Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело в отношении мужчины, устроившего хулиганскую стрельбу из окна своей квартиры в Московском районе города.

Как сообщалось, 2 сентября около 16:00 от дома 76 по улице Костюшко в полицию поступило сообщение о хлопках, напоминающих выстрелы.

Прибывшие на место сотрудники полиции и бойцы спецназа СОБР оцепили здание и предприняли другие меры, чтобы обезопасить граждан.

Затем в одной из квартир дома они задержали 44-летнего гражданина, который из хулиганских побуждений из своего охотничьего ружья произвел несколько выстрелов из окна.

К счастью, от стрельбы никто не пострадал. Тем не менее мужчине грозит серьезное наказание за преступную стрельбу.

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