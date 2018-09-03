В Красноярске осуждены экстремисты, планировавшие теракты в Москве

Красноярск, , 08:48 — REGNUM Все члены красноярской ячейки экстремистской организации «Артподготовка» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осуждены и получили свои сроки наказания. Об этом сообщает 3 сентября пресс-служба краевого УФСБ России.

Отмечается, что члены организации планировали участие в массовых беспорядках с применением оружия и самодельных взрывных устройств (СВУ). Ачинский городской суд признал виновным еще одного сторонника группы, 40-летнего Марьяна Романа Евгеньевича, виновным в приготовлении к участию в массовых беспорядках, уточнили в УФСБ.

«Было установлено, что ранее судимый Марьян, а также еще один участник запрещенной группы Исаев Петр Андреевич, действуя под руководством Зайцева Александра Борисовича, в октябре 2017 года осуществили попытку выезда в Москву для участия в массовых вооруженных беспорядках», — добавили в пресс-службе.

Указывается, что вышеупомянутые граждане изобличены в изготовлении СВУ, которое они рассчитывали применить в Москве.

«Часть членов «Артподготовки» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признали свою вину и раскаялись в содеянном, что позволило им смягчить наказание», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, на основании решения Красноярского краевого суда от 26 октября 2017 года и апелляционного определения Судебной коллегии по административным делам Верховного суда от 28 февраля 2018 года Минюст РФ внес движение «Артподготовка» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в реестр НКО, запрещённых на основании закона «О противодействии экстремистской деятельности».

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