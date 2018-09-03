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На Якутской ГРЭС-2 прошли совместные с МЧС пожарно-тактические учения

Общество

По легенде учений, возгорание на складе дизельного топлива произошло из-за удара молнии

Якутск, 3 сентября 2018, 08:13 — REGNUM  Специалисты Якутской ГРЭС-2 совместно со спасателями МЧС России по Якутии провели совместные пожарно-тактические учения, сообщает 3 сентября пресс-служба «Якутскэнерго».

"По легенде, в результате удара молнии произошло возгорание на складе дизельного топлива. Главной целью учений было отработать совместные действия с сотрудниками станции, проверить работу всех систем пожаротушения», — говорится в сообщении.

Учения начались с экстренного оповещения МЧС, встречи на проходной, последующего сопровождения на место возгорания и проверки источников подачи водоснабжения. Также во время мероприятий было проверено состояние проездов к объекту и задействована система автоматического пожаротушения станции.

Присутствующая на учениях комиссия пожарной охраны отметила слаженность и организованность действий сотрудников станции. По результатам мероприятий действия персонала ЯГРЭС-2 и личного состава гарнизона получили оценку «удовлетворительно».

В конце учений состоялся обстоятельный разбор полетов, на котором были проанализированы все возникшие ситуации, определены новые задачи, а также пожелания для повышения оперативности устранения аварий.

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