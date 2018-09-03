«Якутия» снова оставила за бортом пассажиров из-за неисправности Суперджета

Якутск, , 08:24 — REGNUM Авиакомпания «Якутия» не смогла перевезти всех пассажиров, купивших билеты на рейс Владивосток — Магадан на 2 сентября. 16 человек остались в аэропорту, потому что на замену неисправному самолёту было предоставлено воздушное судно меньшей вместимости, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Неисправность была выявлена на самолёте Sukhoi Superjet 100 — 95LR, пишет ИА YakutiaMedia. На замену ему был отправлен Sukhoi Superjet 100−95B, пассажировместимость и грузоподъёмность которого ниже. В результате не все пассажиры смогли улететь в Магадан.

Вынужденно оставшихся в аэропорту Владивостока пассажиров авиакомпания разместила в гостинице и обеспечила горячим питанием. Трое из них улетят на Колыму сегодня, 3 сентября, а остальные переживают, что их незапланированные «каникулы» могут затянуться — прямой рейс «Якутии» из Владивостока в Магадан летает только два раза в неделю, а на рейсах других авиакомпании мест нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, пассажиры авиакомпании «Якутия» этим летом неоднократно жаловались на долгие задержки рейсов — до трёх суток. В авиакомпании причиной таких ситуаций называют проблемы при эксплуатации самолётов «Суперджет». У «Якутии» их пять, расписание было составлено под четыре, а сломались сразу два.

В компании «Гражданские самолёты Сухого», комментируя жалобы авиакомпании «Якутия» на проблемы, возникшие при эксплуатации самолётов «Суперджет», предложили эксплуатантам инвестировать средства в запасные двигатели.

«Все двигатели SaM146 в зависимости от этапа эксплуатации в рамках стандартного процесса (если двигатель введен в эксплуатацию менее чем 10 лет назад) необходимо регулярно снимать с крыла и отправлять в цех», — пояснил производитель двигателей «Суперджетов», компания PowerJet.

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