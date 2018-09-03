В московском районе Жулебино отмечено превышение ПДК сероводорода

Москва, , 08:11 — REGNUM В воскресенье, 2 сентября, на юго-востоке Москвы было зафиксировано 15-кратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в воздухе. Об этом сообщает «Мосэкомониторинг».

Отмечается, что наиболее высокий уровень превышения ПДК (в 14,95 раза) был отмечен вечером 2 сентября в районе Жулебино. В Кожухово и Капотне ПДК был превышен в 12 и 9 раз соответственно. По сведениям экологов, такое превышение не является опасным для здоровья человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 29 августа на востоке Москвы в районе Выхино-Жулебино было зафиксировано более чем четырехкратное превышение уровня содержания сероводорода в воздухе.

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