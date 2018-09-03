Журналисты Reuters в Мьянме получили тюремные сроки

Нейпьидо, , 08:01 — REGNUM Суд Мьянмы приговорил двух журналистов информационного агентства Reuters к семи годам тюрьмы за попытку разглашения секретной информации, сообщает 3 сентября Associated Press.

Сотрудники СМИ не признали себя виновными, обвинив правоохранительные органы страны в фабрикации дела. Однако суд убежден, что журналисты пытались разгласить информацию, касающуюся ситуации с народностью рохинджа.

Напомним, в августе 2017 года боевики «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на правительственные посты, в результате ответных действий военных страну вынуждены были покинуть порядка 700 тыс. человек, переселившихся в лагеря для беженцев в Бангладеш.

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