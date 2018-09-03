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Китайский полицейский спас семью, выторговав им свободу в обмен на себя

Общество

Сам же похититель являлся братом одного из заложников

Чанша, Китай, 3 сентября 2018, 07:07 — REGNUM  Китайский офицер полиции успешно спас семью, предложив похитителям себя в обмен на трех жителей, которые были взяты в заложники в одной из квартир города Лоуди в провинции Хунань в центральной части Китая, сообщает 30 августа агентство Синьхуа.

Полицейский по имени Хуан Цихуань сдался похитителям в обмен на мужчину, взятого в заложники. Сам же похититель являлся братом одного из заложников. Полицейский уговорил преступника отпустить семью спустя пять часов переговоров, во время которых Хуану угрожали расправой при помощи ножа. С несколькими ранениями полицейского героя отправили в госпиталь, семью удалось освободить.

Напомним, что ранее в США был похищен китайский бизнесмен. Власти Лос-Анджелеса предлагают $150 тыс. за информацию, способствующую поимке преступника.

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