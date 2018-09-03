В Красноярске зафиксировали рекордное количество школьников

Красноярск, , 06:04 — REGNUM В Красноярске новый учебный год начался для более 111 тысяч школьников. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Красноярска, это почти на 4,5 тысячи человек больше, чем в прошлом учебном году — рекордное количество.

В том числе в первый раз за парты сели 13 тысяч детей. А для 5 тысяч человек наступил последний год обучения в школе.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, всего школы Красноярского края приняли более 347 тысяч учеников, в том числе более 38 тысяч первоклассников.

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