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В Красноярске зафиксировали рекордное количество школьников

Общество

Почти на 4,5 тысячи больше, чем в 2017 году

Красноярск, 3 сентября 2018, 06:04 — REGNUM  В Красноярске новый учебный год начался для более 111 тысяч школьников. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Красноярска, это почти на 4,5 тысячи человек больше, чем в прошлом учебном году — рекордное количество.

В том числе в первый раз за парты сели 13 тысяч детей. А для 5 тысяч человек наступил последний год обучения в школе.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, всего школы Красноярского края приняли более 347 тысяч учеников, в том числе более 38 тысяч первоклассников.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае за парты сядут более 38 тысяч первоклассников

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1 сентября 2018 года
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