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В ООН заявили о рекордном количестве смертей мигрантов в Средиземном море

Общество

Растёт число беженцев, погибших и пропавших без вести по пути через Средиземное море в Европу

Нью-Йорк, США, 3 сентября 2018, 06:01 — REGNUM  Уровень смертности среди мигрантов и беженцев в районе Средиземного моря резко возрос в 2018 году и достиг рекордного с начала миграционного кризиса показателя. Об этом говорится вежегодном докладе Агентства ООН по делам беженцев.

По данным за период с января по июль, в Средиземном море погибает каждый 18-й мигрант, тогда годом ранее регистрировался один смертельный случай на 43 мигранта.

Кроме этого, растёт число мигрантов, пропавших без вести по пути через Средиземное море. На сегодняшний день таковых насчитывается более 1600 человек.

При это в ООН сообщают, что в текущем году общее количество вынужденно перемещённых лиц, которые прибывают в Европу, сократилось на 42%.

Для исправления ситуации в УВКБ ООН призывают выработать региональный подход к спасению мигрантов в Средиземном море.

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Проблема с беженцами в ЕС и Австралии
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