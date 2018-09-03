Потерявшим в Шахнае паспорт иностранцам теперь доступна экстренная виза

Шанхай, Китай, , 06:00 — REGNUM Начиная с 1 сентября 2018 года все иностранцы, находящиеся в Шанхае и потерявшие свои паспорта, могут рассчитывать на срочный перевыпуск визы, согласно новой миграционной политике, о которой было заявлено 28 августа Государственной миграционной службой КНР, сообщает 2 сентября агентство Синьхуа.

«Новая политика сокращает время обработки заявки и упрощает все процедуры, предлагая более комфортные условия для иностранцев в Китае», — заявил представитель Шанхайского управления въезда и выезда Цай Баоди.

Муниципальные власти популяризируют новую политику через популярную в китае социальную сеть и мессендежр WeChat, а также с информацией можно ознакомиться на официальном сайте. При чем, оформить экстренную визу можно всего за несколько часов.

Напомним, что Китай постепенно смягчает и упрощает миграционное законодательство в области выдачи виз для иностранцев. Так, островная провинция Хайнань отменила визы для въезда иностранцев из 59 стран мира в рамках развития на острове свободной экономической зоны.

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