Новосибирск снова затопило, власти вновь обещают заняться ливнёвками

Новосибирск, , 05:36 — REGNUM В Новосибирске накануне вечером, 2 сентября, прошёл сильный ливень — в воде оказались проезжая часть, тротуары и дворы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, днём 1 и ночью 2 сентября в Новосибирской области шли небольшие и умеренные дожди (интенсивность до 4−7 мм за 12 часов). Температура воздуха при этом составляла днем +8, +15 °C, ночью +5, +11 °C. В отдельных районах видимость в дымке ухудшалась до 1−2 км, в тумане до 200−500 м.

Тем временем с потоком воды, обрушившимся на областную столицу вечером 2 сентября, ливневые канализации справится не смогли. Например, на Красном проспекте, по словам очевидцев, воды было по щиколотку, а на площади Ленина автомобилям приходилось рассекать водную гладь.

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, подобная обстановка сложилась и в левобережной части города — жителям Затулинского жилмассива приходилось преодолевать огромные лужи не только на проезжей части, но и во дворах.

Затопленная дорога стала причиной ДТП — во время дождя на площади Ленина автомобиль BMW X6 врезался в столб.

«BMW ехал по затопленному дождём Красному проспекту со стороны улицы Максима Горького в сторону улицы Орджоникидзе. В какой-то момент машину резко начало заносить на мокрой дороге, водитель не справился с управлением и влетел на высокой скорости в столб, — сообщает Новосибирский городской сайт. — В машине находились водитель и два пассажира. Их спасли подушки безопасности, которые своевременно сработали. Все остались живы, однако помощь медиков всё же потребовалась».

Тем временем синоптики прогнозируют: 3 сентября в первой половине дня в Новосибирске вновь ожидается небольшой дождь.

Отметим, что в середине июня мэрия Новосибирска заявляла, что в городе началось создание единой системы ливневой канализации. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, как сообщала пресс-служба городской администрации 19 июня, даже посетил один из объектов городской ливнёвки, который ожидает реконструкции, — очистные сооружения на ул. Ватутина в Кировском районе.

«Ливневая канализация в Новосибирске не везде хорошо работает, частично засорена, единого плана развития и эксплуатации ливнёвок не существовало, поэтому в прошлом году мы пришли к решению о создании единой системы ливневой канализации, — заявил тогда же Локоть. — Сегодня полномочия по эксплуатации ливнёвок переданы муниципальному предприятию УЗСПТС (ранее стройкомпания «Градопроект» через суд намеревалась признать МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» банкротом из-за 46 млн рублей — прим. ИА REGNUM ), специалистами проведён мониторинг сетей, приняты на баланс коллекторы».

Читайте также: Мэр прокомментровал нависшее над новосибирским метростроем банкротство

По официальным данным, протяженность ливнёвки, находящейся в реестре муниципальной собственности, — 252 км, ещё 42 км — это бесхозные сети и 50 км — закреплены за предприятиями. Власти заяили, что и они будут переданы в ведомство города. А до 2028 года в городе должны быть построены 150 км новых ливневых канализаций.

Напомним, что именно в начале июня Новосибирск был в очередной раз затоплен из-за плохой работы ливневой канализации. 10 июня после дождя с грозой новосибирские дороги и улицы оказались под водой: машины плыли, пешеходы переплавлялись через лужи.

Что же касается обещаний городской власти, то как сообщало ИА REGNUM ранее, ещё год назад мэрия сообщала, что Анатолий Локоть распорядился усилить контроль за содержанием ливневой канализации и расстановкой сил и средств оперативных служб, «чтобы они вовремя и быстро включались с откачкой воды, с буксировкой, если кто-то попал в беду на дороге».

Ежегодно на строительство, ремонт и содержание ливнёвок в Новосибирске выделяется 20,5 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: «Это, увы — не ново...»: Новосибирск оказался под водой после ливня