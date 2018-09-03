Африканская чума свиней в Китае находится под контролем, но риски остаются

Пекин, , 05:32 — REGNUM Ситуация с африканской чумой свиней в пяти китайских провинциях находится под контролем, а также под пристальным наблюдением со стороны министерства сельского хозяйства Поднебесной, сообщает 2 сентября агентство Синьхуа.

К 1 сентября более 38 тыс. свиней были забиты с момента первой вспышки опасной болезни, которая была зафиксирована в провинции Ляонин в августе текущего года, сообщил пресс-секретарь ведомства Гуан Дэфу. Умерщвление и дезинфекция были проведены на фермах провинций Ляонин, Хэнань, Цзянсу и Чжэцзян. В общей сложности было уничтожено 37 271 свиней, в кто время как еще 1264 были ликвидированы в провинции Аньхой.

К 28 августа 2018 года было зафиксировано 3235 случаев заболевания в 11 странах мира, сообщил Гуан, отметив, что массовые вспышки в соседних странах представляют серьезный риск появления новых случаев заражения африканской чумой свиней в Китае.

Напомним, что африканская чума свиней была зафиксирована уже в шести китайских провинциях: Ляонин, Цзянсу, Хэнань, Чжэзнян, Хэйлунцзян и Аньхой. Первый случай заражения в Китае был зафиксирован в августе текущего года в провинции Ляонин на северо-востоке страны.

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