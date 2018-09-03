Власти Китая принимают экстренные меры в борьбе с хаосом на юге страны

Гуанчжоу, Китай, , 05:19 — REGNUM Государственная комиссия КНР по борьбе с природными катаклизмами и министерство по чрезвычайным ситуациям Китая начали совместную борьбу с последствиями мощных ливней, принесших хаос в провинцию Гуандун на юге страны, сообщает 2 сентября агентство Синьхуа.

Специальные рабочие группы были направлены в пострадавшие районы для ведения работы по устранению последствий. К 1 сентября более 1,23 млн жителей 27 уездов района Дельты реки Чжуцзян и на востоке провинции Гуандун понесли прямой экономический ущерб в общем размере более 1 млрд юаней ($147 млн). Порядка 127 тыс. человек были вынуждены покинуть жилища, 43 дома были разрушены и 44,7 тыс. га фермерских угодий повреждено.

Напомним, что сильные ливни не прекращаются и на юго-западе Китая. Так, в провинции Юньнань жертвами непогоды стали пять человек, еще 16 пропали без вести.

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