На дорогах России появятся динамические знаки ограничения скорости

Москва, , 01:45 — REGNUM На российских дорогах планируется установка динамических знаков ограничения скорости, значение которых будет меняться автоматически в зависимости от дорожных условий, сообщает 3 сентября газета «Известия».

По информации издания, ГОСТ, предусматривающий введение таких знаков, в настоящее время разрабатывает Российский дорожный научно-исследовательский институт (РОСДОРНИИ), подведомственный Министерству транспорта России.

Динамические дорожные знаки планируется размещать на автомагистралях и скоростных дорогах, где разрешённая скорость составляет до 110 километров и до 90 километров в час соответственно. Оптимальный скоростной режим будет определяться автоматически — в зависимости, например, от осадков и условий видимости на дороге.

Как уточняется, новые знаки будут электронными, и потому обойдутся в 5−10 раз дороже обычных. Тем не менее ожидается, что нововведение позволит повысить уровень безопасности на дорогах.

Читайте также: Чем чревата работа автоматизированного весового контроля на дорогах РФ?