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В Одессе неизвестные напали на женщину, возлагавшую цветы у Дома профсоюзов

Общество

Злоумышленники задержаны

Одесса, Украина, 3 сентября 2018, 01:09 — REGNUM  Неизвестные облили зеленкой женщину, возлагавшую цветы у одесского Дома профсоюзов, сообщили 2 сентября в пресс-службе полиции Одесской области.

«Правонарушители доставлены в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия и предоставления их действиям правовой квалификации», — сказано в сообщении.

Напомним, 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе украинские «патриоты» сожгли заживо, только по официальным данным, 48 человек. Большинство жертв были антифашистски настроенными одесситами.

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Политическая жизнь Украины
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