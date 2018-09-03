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В Турции выставлено на продажу здание армянской церкви

Общество

Церковь Пресвятой Богородицы в 1980 году после военного переворота была превращена в среднюю школу

В Турции выставлено на продажу здание армянской церкви
Darwinek
Армянская церковь в Турции

Ереван, 3 сентября 2018, 00:13 — REGNUM  В турецком городе Бурса выставлено на продажу здание трехсотлетней недействующей армянской церкви. Объявление о продаже здания церкви за 1,5 миллиона долларов было опубликовано на портале Bursasehirportali.com. Собственник здания, согласно объявлению, находится за границей и всеми процедурами купли-продажи занимается агентство. В городских архивных документах Бурсы от 1986 года отмечено, что эта постройка была церковью и на фотографии отчетливо видна разрушенная колокольня.

Как сообщил агент по недвижимости Тайфун Озенкинлер, район, где находится церковь, ранее был армянонаселенным, а с началом кемалистского движения в 1920-е гг. здание церкви служило различным целям, а после и вовсе было заброшено.

До геноцида 1915 года в прилегающих к Бурсе районах действовало 17 армянских церквей. Одна из них, церковь Пресвятой Богородицы в 1980 году после военного переворота, была превращена в среднюю школу. Остальные школы местными органами самоуправления были распроданы, сообщает aztagdaily.com.

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Судьба архитектурного наследия
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