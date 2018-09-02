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МВД ДНР: Прощание с Захарченко в Донецке прошло без нарушений порядка

Общество

Мощный взрыв прогремел в одном из кафе в Донецке 31 августа

МВД ДНР: Прощание с Захарченко в Донецке прошло без нарушений порядка
Иллюстрация: Smdnr.ru
Похороны Александра Захарченко

Донецк, 2 сентября 2018, 22:53 — REGNUM  В Донецке прошло без нарушений общественного порядка прощание с погибшим главой Донецкой Народной Республики (ДНР) Александром Захарченко. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

«Правоохранители в полной мере справились с поставленными задачами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что безопасность граждан в городе во время траурных мероприятий обеспечивали более 800 сотрудников правоохранительных органов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мощный взрыв прогремел в одном из кафе в Донецке 31 августа. В результате инцидента погибли 2 человека — глава ДНР Александр Захарченко и его охранник.

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Убийство главы ДНР Александра Захарченко
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