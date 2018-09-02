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В Грузии начались военные учения «Ловкий дух»

Общество

Грузины восстановили ранее уничтоженную базу

В Грузии начались военные учения «Ловкий дух»
Иллюстрация: Mod.gov.ge
Военные учения «Ловкий дух»

Тбилиси, 2 сентября 2018, 22:37 — REGNUM  На военной базе «Сенаки» в Грузии начались военные учения «Ловкий дух», сообщило 2 сентября «Радио Свобода».

В учениях участвуют представители десяти стран, как членов НАТО, так и их союзников: Болгарии, Греции, Грузии, Латвии, Румынии, США, Турции, Украины, Чехии, Эстонии. Всего 237 солдат.

Координируют учения офицеры армии США при содействии местных военных.

Отметим, база «Сенаки» была уничтожена в ходе подавления грузинской агрессии против Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года.

Напомним, с 1 по 8 сентября в Средиземном море проходят масштабные учения ВМФ и ВКС России.

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Военные учения
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