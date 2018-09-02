Боярышник и куры гриль. В Киеве «попрощались» с Кобзоном и Захарченко

Киев, , 20:23 — REGNUM В Киеве у посольства Российской Федерации представители украинского «гражданского общества» провели акцию, в связи со смертью артиста Иосифа Кобзона и гибелью руководителя ДНР Александра Захарченко, сообщило 2 сентября издание «Униан».

К стенам посольства «активисты» принесли перечеркнутые красными крестиками портреты Кобзона, Захарченко и президента России Владимира Путина, жаренную курицу и пузырьки с настойкой боярышника.

«Были проведены торжественные мероприятия, такие как: куропомазание; возлияние настойки боярышника; посажение цыпленка на бутылку», — написал в Facebook один из участников акции.

«Весело, с шампанским, шутками и танцами проводили в последний путь в бетон короля окорочков Захарченко. ССО! (Силы специальных операций Украины — ИА REGNUM ) Мы ждём следующих», — написал в Facebook руководитель благотворительного фонда «надежный тыл», член общественного совета при министерстве социальной политики Украины Дмитрий Витов.

Напомним, в церемонии прощания с главой ДНР Александром Захарченко приняло участие 200 тыс. человек.

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