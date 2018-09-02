Калужские власти обещают окончательно решить проблему обманутых дольщиков

Калуга, , 19:24 — REGNUM В Калужской области в 2019 году обещают закрыть на территории региона вопрос с обманутыми дольщиками. Об этом на координационном совещании по обеспечению правопорядка заявил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На данный момент в калужском регионе утвержден план-график по решению проблем долгостроев, в который включено 19 объектов. В 2018 году решены проблемы участников долевого строительства двух домов в Калуге, третий — готовится к вводу в эксплуатацию и еще два дома находятся в завершающей стадии строительства.

Говоря о недопущении новых случаев нарушения прав граждан-участников долевого строительства, Анатолий Артамонов обозначил общую задачу для министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, муниципальных властей и правоохранительных ведомств. По его словам, необходимо на постоянной основе проводить мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению фактов нарушения законодательства в сфере долевого строительства.

Инспекции государственного строительного надзора Калужской области рекомендовано установить дополнительный контроль за исполнением застройщиками предписаний, выданных по факту нарушений требований федерального законодательства. В противном случае, а также при несоблюдении застройщиками сроков строительства объектов — информировать органы прокуратуры.

Калужский губернатор потребовал ускорить рассмотрение уголовных дел в данной сфере и активизировать на местах поиск инвесторов для завершения строительства проблемных объектов.

Напомним, с 1 июля 2018 года в России вступили в силу изменения в Федеральный закон №214 «Об участии в долевом строительстве». Они направлены на то, чтобы защитить права дольщиков. Требования к застройщикам стали жестче.