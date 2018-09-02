День знаний в Екатеринбурге: фоторепортаж

Екатеринбург, , 19:21 — REGNUM Школьники и студенты всей России пришли вчера, 1 сентября, в свои образовательные учреждения. Кто-то в первый раз.

Исключением не стал и Екатеринбург. Корреспондент ИА REGNUM посетил с фотокамерой Суворовское училище, которое в 2018 году отметило своё 75-летие. В День знаний на плацу прошёл торжественный митинг, а 80 юных уральцев посвятили в суворовцы. Их зачислят в пятую роту, выпускником которой был погибший в Сирии при выполнении воинского долга подполковник, Герой России Олег Пешков.

Также корреспондент ИА REGNUM посетил гимназию №8 имени Дягилева, Уральский институт управления — филиал РАНХиГС, где со студентами встретился уральский полпред Николай Цуканов, и гимназию №37.

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