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День знаний в Екатеринбурге: фоторепортаж

Общество

Корреспондент ИА REGNUM посетил с фотокамерой торжественные мероприятия в Суворовском училище, уральском отделении РАНХиГС, а также в гимназиях №№ 8 и 37

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День знаний в Екатеринбурге: фоторепортаж
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Торжественно-праздничная линейка возле гимназии номер 37

Екатеринбург, 2 сентября 2018, 19:21 — REGNUM  Школьники и студенты всей России пришли вчера, 1 сентября, в свои образовательные учреждения. Кто-то в первый раз.

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День знаний в гимназии номер 8 имени Дягилева
Алексей Колчин © ИА REGNUM
День знаний в гимназии номер 8 имени Дягилева

Исключением не стал и Екатеринбург. Корреспондент ИА REGNUM посетил с фотокамерой Суворовское училище, которое в 2018 году отметило своё 75-летие. В День знаний на плацу прошёл торжественный митинг, а 80 юных уральцев посвятили в суворовцы. Их зачислят в пятую роту, выпускником которой был погибший в Сирии при выполнении воинского долга подполковник, Герой России Олег Пешков.

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Посвящение в суворовцы
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Посвящение в суворовцы
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Развлекательная программа
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Развлекательная программа

Также корреспондент ИА REGNUM посетил гимназию №8 имени Дягилева, Уральский институт управления — филиал РАНХиГС, где со студентами встретился уральский полпред Николай Цуканов, и гимназию №37.

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Николай Цуканов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Николай Цуканов
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Полпред встречается со студентами Уральского филиала РАНХиГС
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Полпред встречается со студентами Уральского филиала РАНХиГС
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Полпред отвечает на вопросы
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Полпред отвечает на вопросы

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regnum author Алексей Колчин
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1 сентября 2018 года
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