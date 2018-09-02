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Кобзона похоронили на Востряковском кладбище в Москве

Общество

30 августа в Москве в возрасте 80 лет скончался депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон

Кобзона похоронили на Востряковском кладбище в Москве
Иллюстрация: Iosifkobzon.ru
Иосиф Кобзон

Москва, 2 сентября 2018, 17:47 — REGNUM  В Москве на Востряковском кладбище похоронен народный артист СССР и политический деятель Иосиф Кобзон, скончавшийся из-за тяжелой болезни 30 августа.

Известный певец был погребен под звуки гимна Российской Федерации рядом с могилой матери.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 августа в Москве в возрасте 80 лет скончался депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон. В 2005 году у народного артиста СССР обнаружили рак.

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Кончина Иосифа Кобзона
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