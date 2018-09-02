Ушёл из жизни создатель музея The Beatles в России Коля Васин

Санкт-Петербург, , 17:22 — REGNUM Писатель, коллекционер, художник-керамист, битломан, создатель музея The Beatles в России Николай Иванович Васин скончался в Санкт-Петербурге. Об этом 2 сентября в соцсетях сообщили его друзья.

«29 Августа мой друг Коля Васин ушёл к Джону Леннону и Джорджу Харрисону. Пусть им там будет хорошо и светло!» — написал в Facebook один из друзей Васина.

Васин, которого друзья называли «главный битломан Советского Союза», занимался организацией различных мероприятий, связанных с The Beatles. Он с начала 70-х годов устраивал концерты в честь дней рождения участников квартета, на которых собирались десятки ленинградских музыкантов. Он создал в своей квартире первый в России музей The Beatles.

Кроме того, Васин являлся обладателем пластинки ливерпульской четвёрки, подписанной специально для него Джоном Ленноном.

Васин ушёл из жизни в минувшую среду, 29 августа. Незадолго до этого он отпраздновал свой 73-й день рождения.