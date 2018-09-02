Воскресенье, 2 Сентября 2018 года
18:56:48 МСК

В московском зоопарке «отменили» осень

Общество

Продлён летний режим работы зоопарка

В московском зоопарке «отменили» осень
Stanislav Kokuev
Детеныш белого медведя в Московском зоопарке

Москва, 2 сентября 2018, 17:35 — REGNUM  Продлён летний график работы московского зоопарка, сообщается 2 сентября в Twitter учреждения.

Летний режим работы зоопарка продлён до 15 сентября. Здесь будут ждать посетителей с 7:30 до 20:00 каждый день. Кассы зоопарка при этом будут закрываться на час раньше, в 19:00.

Продление летнего режима связано с необычно тёплой погодой, установившейся в столичном регионе.

Стоит отметить, что, по данным синоптиков, в столице до середины сентября установится тёплая погода. Температура в первые две недели осени днём будет подниматься до +25 градусов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зоопарки, океанариумы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить