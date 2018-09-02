Полиция выявила «мертвые души» в детском саду Обнинска

Калуга, , 16:34 — REGNUM Факт мошенничества был выявлен сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Обнинску в одном из детсадов Обнинска Калужской области. Об этом 2 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

По версии правоохранителей, должностное лицо, работающее в дошкольном образовательном учреждении наукограда, заключала фиктивные трудовые договоры.

В сфальсифицированных документах руководительница указывала трудоустройство граждан на вакантные должности в качестве обслуживающего персонала. Противоправная деятельность осуществлялась в период с января 2011 года по декабрь 2016 года. Всего женщина заключила договоры на трех граждан.

Между тем, по факту трудоустройство, оговоренное в документах, реально не производилось, а заработную плату «мнимым» работникам женщина тратила по своему усмотрению. Своими действиями работница детсада причинила ущерб на сумму свыше 1 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Согласно действующему законодательству санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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