Театральный центр на Дубровке, возможно, будет носить имя Иосифа Кобзона

Москва, , 16:01 — REGNUM Присвоить имя народного артиста СССР Иосифа Кобзона Театральному центру на Дубровке предложил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом он написал 2 сентября в своём Twitter.

«Сегодня простились с Иосифом Давыдовичем Кобзоном. Для увековечения его памяти можно было бы, на мой взгляд, подумать о присвоении его имени Театральному центру на Дубровке», — сказано в сообщении.

Мэр Москвы напомнил, что Кобзон принимал непосредственное участие в спасении захваченных террористами в театральном центре заложников, вёл переговоры с террористами и вывел из здания женщину и трёх детей. Кроме того, отметил Собянин, Кобзон в течение последующих лет поддерживал связь с потерпевшими при теракте на Дубровке и с родственниками погибших в результате теракта.

Напомним, что певец, народный артист СССР Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни. Церемония прощания с артистом прошла сегодня, 2 сентября в Концертном зале имени Чайковского. Все собравшиеся на гражданскую панихиду проводили певца в последний путь продолжительными аплодисментами.