Воскресенье, 2 Сентября 2018 года
17:30:09 МСК

Театральный центр на Дубровке, возможно, будет носить имя Иосифа Кобзона

Общество

Присвоить имя артиста театральному центру предложил мэр Москвы

Москва, 2 сентября 2018, 16:01 — REGNUM  Присвоить имя народного артиста СССР Иосифа Кобзона Театральному центру на Дубровке предложил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом он написал 2 сентября в своём Twitter.

«Сегодня простились с Иосифом Давыдовичем Кобзоном. Для увековечения его памяти можно было бы, на мой взгляд, подумать о присвоении его имени Театральному центру на Дубровке», — сказано в сообщении.

Мэр Москвы напомнил, что Кобзон принимал непосредственное участие в спасении захваченных террористами в театральном центре заложников, вёл переговоры с террористами и вывел из здания женщину и трёх детей. Кроме того, отметил Собянин, Кобзон в течение последующих лет поддерживал связь с потерпевшими при теракте на Дубровке и с родственниками погибших в результате теракта.

Напомним, что певец, народный артист СССР Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни. Церемония прощания с артистом прошла сегодня, 2 сентября в Концертном зале имени Чайковского. Все собравшиеся на гражданскую панихиду проводили певца в последний путь продолжительными аплодисментами.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кончина Иосифа Кобзона
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить