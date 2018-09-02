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В Москве простились с Иосифом Кобзоном: фоторепортаж

Общество

Тысячи людей пришли проводить певца в последний путь

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В Москве простились с Иосифом Кобзоном: фоторепортаж
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Иосифом Кобзоном в концертном зале им. Чайковского

Москва, 2 сентября 2018, 16:04 — REGNUM  В Москве простились с Иосифом Кобзоном. Проводить артиста в последний путь пришли более 6 тыс. человек: к концертному залу им. Чайковского, где прошла панихида, с восьми часов утра тянулись нескончаемые вереницы людей. На прощании также присутствовали президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, депутаты Государственной думы и столичные чиновники, мэр Москвы Сергей Собянин и известные деятели культуры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Церемония прощания с Иосифом Кобзоном в концертном зале им. Чайковского
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Иосифом Кобзоном в концертном зале им. Чайковского
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Алла Пугачева, Кристина Орбакайте и Светлана Медведева на церемонии прощания с Иосифом Кобзоном
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Алла Пугачева, Кристина Орбакайте и Светлана Медведева на церемонии прощания с Иосифом Кобзоном
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Григорий Лепс
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Григорий Лепс

«Самым главным для моего отца всегда была любовь зрителей, была поддержка зрителей, аплодисменты и крики «Браво!», когда зал вставал», — заявил сын певца Андрей Кобзон.

После его слов весь зал стоя аплодировал в течение нескольких минут под песню «Мой путь» в исполнении Иосифа Кобзона.

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Оцепление у концертного зала им. Чайковского
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Оцепление у концертного зала им. Чайковского
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Церемония прощания с Иосифом Кобзоном в концертном зале им. Чайковского
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Иосифом Кобзоном в концертном зале им. Чайковского
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Геннадий Зюганов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Геннадий Зюганов
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Церемония прощания с Иосифом Кобзоном в концертном зале им. Чайковского
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Иосифом Кобзоном в концертном зале им. Чайковского
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Александр Панкратов-Чёрный
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Александр Панкратов-Чёрный

Церемония прощания с народным артистом СССР завершилась десятиминутной овацией. В 12 часов началась гражданская панихида, после которой Иосифа Кобзона похоронят на Востряковском кладбище рядом с матерью.

Как сообщало ИА REGNUM, народный артист СССР, Герой Труда РФ, политический деятель Иосиф Кобзон скончался в возрасте 80 лет в Москве. В 2002 году певец был награжден орденом Мужества. В 2016 году Кобзон получил звание Героя Труда Российской Федерации. Также он награжден орденами Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» I, II и III степеней.

Читайте подробнее: Ушел из жизни Иосиф Кобзон: биография

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Кончина Иосифа Кобзона
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