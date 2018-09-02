Пранкер Вован подтвердил информацию о разговоре с главой Минобороны Украины

Москва, , 13:45 — REGNUM Российский телефонный хулиган (пранкер) Владимир Кузнецов по кличке Вован подтвердил, что он и его напарник «Лексус» звонили министру обороны Украины Степану Полтораку от имении президента Украины Петра Порошенко. Об этом Кузнецов заявил в интервью РИА «Новости».

"Мы позвонили Полтораку ночью, разговор у нас состоялся, скоро выложим запись», — рассказал Вован.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня министерство обороны Украины заявило, что российские телефонные хулиганы пытались спровоцировать министра обороны Украины Степана Полторака высказаться по поводу «последних событий в Донбассе». Имеется в виду убийство главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.

В Минобороны Украины пояснили, что во время разговора были сфабрикованы голоса «известных людей».

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