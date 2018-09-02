Иранский город Хамадан избран туристической столицей Азии 2018-2019

Хамадан, Иран, , 13:03 — REGNUM В иранском городе Хамадан прошла официальная церемония присвоения городу статуса туристической столицы, который был получен им на второй конференции на высшем уровне «Диалога по сотрудничеству в Азии», прошедшей в октябре 2016 года в Бангкоке.

На ней также было принято решение о том, что иранский город Хамадан и одноимённая провинция примут основные форумы организации — конференцию по туризму и конференцию на высшем уровне. Также здесь состоится заседание Генеральной ассамблеи Всемирной туристической организации ООН.

По сообщению информагентства «ИСНА», губернатор провинции Хамадан Мохаммад Нассер Никбахт заявил, что форумы и мероприятия, которые пройдут в рамках следующего года, могут послужить хорошей возможностью для знакомства иностранных туристов и исследователей с историческим и культурным наследием региона.

Гости, состоявшейся 27−29 августа международной конференции «Азиатская столица туризма 2018», отметили высокий уровень подготовки муниципальных властей и природную красоту Хамадана. Участники форума констатировали высокий туристический потенциал провинции и в целом Ирана, тем не менее, указав на различные сложности, мешающие стране раскрыть его. На форуме также обсуждалась текущая динамика развития туризма и роль международных организаций в снятии различных барьеров для свободы туризма.