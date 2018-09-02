Житель Измира совершит благотворительный забег в поддержку мира на планете

Измир, Турция, , 12:03 — REGNUM «Беги во имя добра» — так звучит слоган благотворительного забега, дистанция которого составит 1830 километров, организованного уроженцем Измира Ризой Матрашем. Рассказывая о цели этой акции, Матраш заявил, что стремится повысить интерес турецкого общества к проблемам войны и мира, чем и объясняется его выбор даты — 1 сентября отмечается в Турции не только как День Знаний, но и как Международный день мира.

Свой забег Матраш назвал «Мостом Добра», который должен будет охватить всю территорию страны с запада на восток. Матраш убежден в том, что Турции сегодня как никогда необходимо помнить о важности сохранения мира не только в отношениях с другими странами, но и в границах своего государства.

По данным информационного портала Haberler.com, организацией забега занимается волонтерская платформа Adım Adım, собирающая добровольцев со всей Турции. Забег начался в городе Ван — самой западной точке страны и одном из крупнейших исторических центров государства. Администрация города благосклонно отнеслась к идее Матраша, считая, что благотворительный забег сможет привлечь в город туристов.

За все два месяца своей акции Реза Матраш посетит 13 городов и 56 крупных населенных пунктов, и остановится в самой восточной точке Турции и по совместительству своем родном городе Измире 29 октября, в день еще одного праздника — дня Турецкой республики.