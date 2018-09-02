В турецкой Чумре готовится открытие религиозного пансиона для девушек

Конья, Турция, , 12:06 — REGNUM 1 сентября в саду мечети Селимие, старейшей мечети Коньи, была проведена церемония заложения фундамента первого религиозного пансиона для девушек в Чумре, рассчитанного на размещение 150 учениц. В церемонии приняли участие представители спонсоров учебного заведения — Религиозного Фонда Турции и муниципалитета Чумры. Мэр города, Мехмет Огуз, выступил на церемонии с речью, в которой подчеркнул неоценимую важность начинающегося строительства.

По сообщению новостного портала Konya Yenigün, Огуз поблагодарил всех участников проекта и заявил, что в реалиях современного мира строительство женского медресе является необходимым образовательным нововведением, отражающим позитивное отношение турецкого духовенства к развитию системы женского религиозного образования. На церемонии также присутствовали члены Турецкого религиозного фонда и муфтий Коньи Бекир Юджель.

Для Чумры открытие женского религиозного пансиона является знаковым событием. Для города с населением менее 30 000 человек медресе станет одним из крупнейших учебных центров и позволит Чумре не только расширить свое влияние в иле (территориальная единица Турции), но и привлечь внимание влиятельных духовных деятелей Турции.