Туристов задержали за кражу камней с пляжа Сардинии

Рим, 2 сентября 2018, 11:14 — REGNUM Супружескую пару, пытавшуюся вывезти камни с пляжа Сардинии, задержала полиция Италии, сообщает 2 сентября сайт Национального туристического союза.
Сообщается, что супруги собирались увезти в качестве сувениров 30 килограмм камней с пляжа Сардинии.
Пара упаковала камни в пакеты и разместила их между сидениями своего автомобиля. Полиция задержала туристов в порту Ольбии. Туристов сняли с парома, направляющегося в Чивитавеккья.
Камни были изъяты полицией и переданы в Морское управление, их возвратят на пляжи. Самих нарушителей оштрафовали на 900 евро.
Напомним, что власти Сардинии, в связи с ухудшением состояния экосистемы на острове, ввели штраф за вывоз песка с пляжа. Сумма штрафа составляет от 500 до 3000 евро. По данным властей, туристы ежегодно вывозят с острова центнеры песка и камней.