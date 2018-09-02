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Туристов задержали за кражу камней с пляжа Сардинии

Общество

Была пресечена попытка вывезти 30 килограмм камней

Туристов задержали за кражу камней с пляжа Сардинии
KRiemer
Камни на пляже

Рим, 2 сентября 2018, 11:14 — REGNUM  Супружескую пару, пытавшуюся вывезти камни с пляжа Сардинии, задержала полиция Италии, сообщает 2 сентября сайт Национального туристического союза.

Сообщается, что супруги собирались увезти в качестве сувениров 30 килограмм камней с пляжа Сардинии.

Пара упаковала камни в пакеты и разместила их между сидениями своего автомобиля. Полиция задержала туристов в порту Ольбии. Туристов сняли с парома, направляющегося в Чивитавеккья.

Камни были изъяты полицией и переданы в Морское управление, их возвратят на пляжи. Самих нарушителей оштрафовали на 900 евро.

Напомним, что власти Сардинии, в связи с ухудшением состояния экосистемы на острове, ввели штраф за вывоз песка с пляжа. Сумма штрафа составляет от 500 до 3000 евро. По данным властей, туристы ежегодно вывозят с острова центнеры песка и камней.

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Туризм
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