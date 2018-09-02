В сети осудили Бабченко за идевательский пост о смерти Захарченко и Кобзона

Киев, , 09:37 — REGNUM Ставшего интернет-мемом журналиста Аркадия Бабченко, который инсценировал собственную гибель с помощью СБУ, раскритиковали в сети за его издевательский пост про смерть народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

На своей странице в сети микроблогов Twitter Бабченко прокомментировал новости о смерти Кобзона и Захарченко видеозаписью, на которой те вместе с хором имени Александрова исполняют песню «Я люблю тебя жизнь».

Большинство пользователей крайне негативно отнеслись к подобному выражению чувств Бабченко и обвинили его в цинизме.

Пользователи пишут, что Бабченко окончательно потерял человеческий облик и желают ему долгой и мучительной смерти.

«Аркаша, когда пройдет отведенное тебе Богом время, надеюсь, умирать ты будешь долго и тяжело. Расчеловечился ты», — пишет один из пользователей.

Другие указывают, что на том свете Бабченко уже заждались его «друзья» — Бандера, Шухевич, «лесные братья», эсэсовцы, казненные по приговору Нюрнбергского трибунала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, народный артист СССР Иосиф Кобзон скончался в возрасте 81 года после продолжительной болезни. Александр Захарченко погиб 31 августа в результате террористического акта в центре Донецка, организованного украинскими спецслужбами.