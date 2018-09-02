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В Германии полиция жалуется на нехватку кадров для депортации беженцев

Общество

Полицейские не хотят выполнять обязанности миграционной службы

В Германии полиция жалуется на нехватку кадров для депортации беженцев
Иван Шилов © ИА REGNUM
Беженцы

Берлин, 2 сентября 2018, 09:19 — REGNUM  В Германии федеральная полиция жалуется на нехватку квалифицированных кадров для организации процедуры депортации беженцев. Об этом накануне, 1 сентября, сообщает издание Welt.

Сейчас в Мюнхене находится группа беженцев из Афганистана, которым было отказано в предоставлении убежища. Депортация этих беженцев в Афганистан должна состоятся 11 сентября. Но для того, чтобы отправить беженцев на самолете обратно в Афганистан у Федеральной полиции Германии недостаточно сотрудников, которые прошли обязательный курс «Личное воздушное сопровождение».

При этом издание отмечает, что Федеральное министерство внутренних дел ФРГ ранее уже использовало полицейских для сопровождения депортируемых беженцев. При этом сотрудники полиции на момент проведения операции не заканчивали необходимый курс подготовки. Это является серьезным нарушением служебных регламентов.

также сотрудникам германской федеральной полиции очень не нравится, что их постоянно принуждают заниматься репатриацией людей, которые зарегистрированы в центрах приема беженцев в другой стране Евросоюза.

Стоит отметить, что в минувшем 2017 году число депортируемых из Германии беженцев возросло по сравнению с предыдущими годами. Если в 2015 году из Германии депортировали 3,6 тыс человек, то в 2017 эта цифра возросла до 7,3 тыс. человек.

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