В сирийском городе Маалула восстанавливают православный храм

Дамаск, , 08:14 — REGNUM К реставрации православного храма святого Георгия Победоносца XIII века приступили реставраторы в городе Маалула, сообщил журналистам 2 сентября Фади Шахим, руководитель бригады реставраторов.

По словам Шахима, на восстановление храма понадобится около года. Сложность в том, что реставрационные работы оплачивают только сами прихожане храма и христианские общины в Сирии. Международные организации, по словам Шахима, этим не интересуются.

При этом Шахим отметил, что храм придётся восстанавливать практически с нуля.

«Когда мы увидели, что боевики сделали с церковью, стало очень больно. Мы с детства ходили в этот храм, он был нашим вторым домом» — говорит Шахим. Он рассказал, что террористы унесли из храма всё, что могло составлять хоть какую-то ценность, а что не смогли унести — сломали, испортили и осквернили.

Террористы, по словам Шахима, уничтожили лики на иконах, унесли церковный колокол и мраморные плиты с пола.

Есть и невосполнимые потери: утрачена древняя икона Георгия Победоносца. С нею вместе из храма похищено 28 икон.

Одна из икон была обнаружена в Ливане, её удалось вернуть в храм. Как сообщают реставраторы, у иконы сильно затёрт лик, но мастера собираются восстановить её. Остальные иконы ищут, а сейчас в храме вывешены репродукции картин.

Напомним, что православную церковь в городе Маалула, который находится в провинции Дамаск, ранее разрушили члены незаконных вооружённых формирований. Также ранее сообщалось, что в Сирии вскоре начнут восстанавливать исторический центр города Хомс.