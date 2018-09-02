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Выходной день порадует москвичей теплом

Общество

В гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на воскресенье

Выходной день порадует москвичей теплом
Юрий Вердеревский © ИА Красная Весна
Красная площадь

Москва, 2 сентября 2018, 07:31 — REGNUM  По-летнему тёплая погода порадует москвичей в первое воскресенье осени, сообщает 2 сентября сайт Гидрометцентра.

Как сообщают синоптики, благодаря антициклону, занявшему почти всю Европейскую территорию России, в Москве установится тёплая погода, без осадков.

Днём температура воздуха в столице прогреется до +24. +26 градусов. Ожиается переменная облачность, сила ветра будет составлять 3−8 м/сек.

Атмосферное давление 757мм рт. ст.

К ночи станет чуть прохладнее: +12… +14 градусов.

В первый школьный учебный день, 3 сентября, осадков также не ожидается, температура воздуха будет +25… +27 градусов.

Синоптики обещают, что тёплая летняя погода сохранится в Москве до середины сентября.

Напомним, что с 1 сентября в Москве и Подмосковье установлен «жёлтый» уровень пожароопасности. Погода потенциально опасна для возникновения пожаров.

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