Воскресенье, 2 Сентября 2018 года
04:59:26 МСК

В Москве на время прощания с Иосифом Кобзоном ограничат движение транспорта

Общество

Церемония прощания с Иосифом Кобзоном пройдёт в Концертном зале имени Чайковского

В Москве на время прощания с Иосифом Кобзоном ограничат движение транспорта
Петр Данилов © ИА Красная Весна
ДПС

Москва, 2 сентября 2018, 03:43 — REGNUM  Движение на Триумфальной площади в Москве будет ограничено в первой половине дня 2 сентября в связи с церемонией прощания с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном.

Как сообщили в Центре организации дорожного движения Москвы, в период с 9:30 до 15:00 будет перекрыт участок Триумфальной площади при развороте с Большой Садовой улицы над Маяковским тоннелем.

Напомним, прощание с Иосифом Кобзоном начнется в 8:00 в Концертном зале имени Чайковского. В 12:00 состоится гражданская панихида. Артист будет похоронен на Востряковском кладбище.

Народный артист СССР, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон скончался 30 августа в возрасте 80 лет после продолжительной болезни.

Читайте также:

Ушёл из жизни Иосиф Кобзон: биография

Иосиф Кобзон: человек родной земли

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кончина Иосифа Кобзона
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить