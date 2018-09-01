В свердловском Кировграде открылась современная школа на 1200 мест

Кировград, Свердловская область, , 21:30 — REGNUM Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков 1 сентября поздравил с Днем знаний и с открытием новой школы жителей Кировградского городского округа. Здание, где смогут учиться 1,2 тыс. школьников, — это настоящий современный образовательный комплекс со всей инфраструктурой для учебы, творчества и занятий спортом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

«Новая школа — это замечательный подарок всем жителям Кировграда на День знаний. Проектировщики выбрали удачное архитектурное решение, а строители безупречно воплотили эту идею в жизнь. В распоряжении школьников и педагогов здесь новые современные классы и игровые комнаты, специализированные кабинеты, спортивные залы, столовая, музей и библиотека. Очень важно, что учиться здесь школьники будут в одну смену», — сказал Павел Креков на торжественной линейке 1 сентября.

Напомним, в Свердловской области активно реализуется установка президента России Владимира Путина по переводу всех школ на односменный режим работы. Строительство школы в Кировграде — большой шаг на пути к выполнению этой задачи.

Здание построено взамен старой школы на 600 мест, износ которой достиг 40%. Новая школа появилась в Кировграде благодаря поддержке губернатора Евгения Куйвашева, правительства Свердловской области и Уральской горно-металлургической компании. Общий объем средств, вложенных в строительство и оснащение образовательного учреждения всем необходимым, составил 789 млн рублей.

Кировградские школьники с сегодняшнего дня будут заниматься в учебных классах, оснащенных интерактивными панелями, в компьютерных и лингафонных классах. Для них построены пять спортзалов, где можно заниматься гимнастикой, хореографией и самбо, библиотека, актовый зал с профессиональным световым, аудио‑ и видеооборудованием. А также игровые, музей, кабинеты психолога, логопеда, классы групп продленного дня со спальными. Важно еще и то, что школа к 1 сентября была полностью укомплектована педагогическими кадрами.

На торжественной линейке ученики кировградской школы получили символический ключ от учебного заведения и заложили «капсулу времени» с посланием будущим поколениям учеников. Вскрыть её предполагается через 50 лет.