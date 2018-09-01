Суббота, 1 Сентября 2018 года
21:23:05 МСК

Петербургские театры подарили детям сказку в День знаний

Общество

Сразу три детских театра бесплатно показали фрагменты своих спектаклей на пешеходной улице в центре Петербурга

29
Петербургские театры подарили детям сказку в День знаний
Дарья Драй © ИА REGNUM
Мюзикл «Кошка, которая гуляет сама по себе» на Книжных аллеях

Санкт-Петербург, 1 сентября 2018, 21:13 — REGNUM  На пешеходной Малой Конюшенной улице Санкт-Петербурга в День знаний выступили артисты детских театров: музыкального театра «Зазеркалье», «Петербургского Камерного театра» и Театра марионеток им. Е. Деммени. Выступление артистов было организовано в рамках фестивального проекта «Театральный Петербург на Книжных аллеях».

9
Артисты Театра «Зазеркалье»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Артисты Театра «Зазеркалье»
14
Гости театрального праздника 1-го сентября
Дарья Драй © ИА REGNUM
Гости театрального праздника 1-го сентября
25
Шоу «Куклы и клоуны»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Шоу «Куклы и клоуны»

Артисты Театра «Зазеркалье» показали фрагменты из мюзикла «Кошка, которая гуляет сама по себе» молодого петербургского композитора Владимира Баскина, написанного по мотивам произведений Киплинга.

1
Театральный Петербург на Книжных аллеях
Дарья Драй © ИА REGNUM
Театральный Петербург на Книжных аллеях
15
Артисты Театра «Зазеркалье»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Артисты Театра «Зазеркалье»
2
Школьница
Дарья Драй © ИА REGNUM
Школьница

Языком музыки, пения и танца юным и взрослым зрителям была рассказана история о первом человеке и его семейном очаге.

16
Гости театрального праздника 1-ого сентября
Дарья Драй © ИА REGNUM
Гости театрального праздника 1-ого сентября

«Петербургский Камерный театр» представил историю о приключениях одного из любимейших героев детской литературы Дениса Кораблева из спектакля «Денискины рассказы».

19
Мальчик и артистка
Дарья Драй © ИА REGNUM
Мальчик и артистка
12
Зрители всех возрастов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Зрители всех возрастов

Санкт-Петербургский театр марионеток им. Е. Деммени показал на Книжных аллеях программу «Куклы и клоуны» — музыкальное шоу с марионетками, изготовленными российскими мастерами-кукольниками в 20-х, 30-х, 50-х годах XX века.

24
Клоуны
Дарья Драй © ИА REGNUM
Клоуны
26
Канатоходец
Дарья Драй © ИА REGNUM
Канатоходец
28
Кукла-марионетка, изготовленная в прошлом веке
Дарья Драй © ИА REGNUM
Кукла-марионетка, изготовленная в прошлом веке

Здесь были дрессированные медведи, канатоходец, воздушные гимнасты, эквилибристы, акробаты, а номера сопровождались репризами клоуна.

27
Выступление клоунов для школьников в День знаний
Дарья Драй © ИА REGNUM
Выступление клоунов для школьников в День знаний
29
Шоу «Куклы и клоуны» для детей в День знаний
Дарья Драй © ИА REGNUM
Шоу «Куклы и клоуны» для детей в День знаний

Организатор фестиваля «Театральный Петербург на Книжных аллеях» — компания Bileter (ДТЗК) — напоминает, что театрализованные презентации лучших театров Северной столицы состоятся и в следующую субботу, 8 сентября. Зрители проекта бесплатно смогут познакомиться с творчеством петербургских артистов и новинками театрального сезона.

22
Школьник
Дарья Драй © ИА REGNUM
Школьник

Смотрите галерею к статье

regnum author Дарья Драй
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Фоторепортажи ИА REGNUM
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить