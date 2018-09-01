Петербургские театры подарили детям сказку в День знаний

Санкт-Петербург, , 21:13 — REGNUM На пешеходной Малой Конюшенной улице Санкт-Петербурга в День знаний выступили артисты детских театров: музыкального театра «Зазеркалье», «Петербургского Камерного театра» и Театра марионеток им. Е. Деммени. Выступление артистов было организовано в рамках фестивального проекта «Театральный Петербург на Книжных аллеях».

Артисты Театра «Зазеркалье» показали фрагменты из мюзикла «Кошка, которая гуляет сама по себе» молодого петербургского композитора Владимира Баскина, написанного по мотивам произведений Киплинга.

Языком музыки, пения и танца юным и взрослым зрителям была рассказана история о первом человеке и его семейном очаге.

«Петербургский Камерный театр» представил историю о приключениях одного из любимейших героев детской литературы Дениса Кораблева из спектакля «Денискины рассказы».

Санкт-Петербургский театр марионеток им. Е. Деммени показал на Книжных аллеях программу «Куклы и клоуны» — музыкальное шоу с марионетками, изготовленными российскими мастерами-кукольниками в 20-х, 30-х, 50-х годах XX века.

Здесь были дрессированные медведи, канатоходец, воздушные гимнасты, эквилибристы, акробаты, а номера сопровождались репризами клоуна.

Организатор фестиваля «Театральный Петербург на Книжных аллеях» — компания Bileter (ДТЗК) — напоминает, что театрализованные презентации лучших театров Северной столицы состоятся и в следующую субботу, 8 сентября. Зрители проекта бесплатно смогут познакомиться с творчеством петербургских артистов и новинками театрального сезона.

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