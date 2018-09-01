Путин посетил образовательный центр «Сириус» в Сочи

Сочи, Краснодарский край, , 21:17 — REGNUM Образовательный детский центр «Сириус» посетил президент России Владимир Путин во время своего визита в Сочи. Об этом сообщается 1 сентября на сайте президента России.

Путин осмотрел новые лаборатории, ознакомился с образовательными программами центра. Президент РФ, в частности, посетил лабораторию «Генетика и науки о жизни», где дети занимаются исследованиями в области биомедицины и фармакологии, а также инновационный научно-технологический центр, который станет площадкой для проведения фундаментальных и прикладных научных исследований в различных областях.

Также Путину, во время его посещения Инновационного научного центра, представили презентацию концертно-театрального комплекса, который планируется открыть в «Сириусе» к 1 сентября 2021 года.

Художественный руководитель фонда «Талант и успех» Ханс-Йоахим Фрай показал президенту России будущий концертный зал на 1200 мест. По словам Фрая, зал будет обладать уникальной акустикой и сценическим оборудованием, а, кроме того, будет предусмотрен малый зал на 350 мест для любителей камерной музыки.

Фрай заверил президента России, что в комплексе будут выступать звёзды мировой величины, при этом работа комплекса будет неразрывно связана с образовательными программами для детей. Кроме того, Фрай выразил надежду, что Сочи, благодаря этому комплексу, станет Зальцбургом у Чёрного моря.

«Ну пускай это будет Сочи со своим собственным лицом, а мы будем сотрудничать со всеми», — сказал на это президент.

Российская балерина Светлана Захарова рассказала президенту о проектах из большого балета, которые будут здесь организованы, а виолончелист Сергей Ролдугин сообщил о работе с молодыми талантливыми музыкантами.

Напомним, что образовательный центр «Сириус» в городе Сочи создан образовательным Фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ Путина. Цель работы образовательного центра «Сириус» — раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает весь год. Проезд и пребывание в Центре для детей бесплатны.