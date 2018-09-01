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На Урале школьники помогли больной лейкозом студентке

Общество

Вместо покупки букетов для педагогов деньги они перевели на карту девушки. Пока собрана лишь половина суммы

На Урале школьники помогли больной лейкозом студентке
Илья Репин. Женская голова (В.А.Репина, лежащая в постели). Этюд. 1872

Нижний Тагил, Свердловская область, 1 сентября 2018, 20:35 — REGNUM  В свердловском Нижнем Тагиле учащиеся нескольких образовательных учреждений не стали покупать традиционные цветы для педагогов. Предназначенные для этого деньги были переведены на карту 19-летней девушки, которая борется с раком крови.

Как пишет издание «Все новости», 19-летняя Эрика О. борется с лейкозом с 2014 года. Ремиссии удалось добиться. Но начался рецидив. Это выяснилось летом 2018 года.

Сейчас необходимо 20 тыс. евро на подбор донора для трансплантации костного мозга. В переводе на российскую валюту это примерно 1 млн 600 тыс. рублей. К сбору средств активно подключились жители Нижнего Тагила. Уже удалось собрать 735 тыс.

Сбор денег продолжается. Но не обошлось и без попытки похитить уже собранную сумму. Как пишет издание, неизвестные пытались взломать карту Эрики, из-за этого на некоторое время её пришлось заблокировать.

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1 сентября 2018 года
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