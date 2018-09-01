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В Перми открылась самая большая школа города

Общество

В ней будут обучаться больше 1500 детей и подростков

В Перми открылась самая большая школа города
Иллюстрация: Gorodperm.ru
Открытие школы. Пермь

Пермь, 1 сентября 2018, 20:17 — REGNUM  В Перми 1 сентября торжественно открылся новый корпус школы №59. В нём и в действующем здании будут учиться более 1500 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Пермского края.

Школа расположена в микрорайоне Парковый. Участие в церемонии открытия принял глава края Максим Решетников. Губернатор отметил, что сейчас на очереди ещё 13 школ. Уже скоро их откроют в Перми, селе Берёзовка, а также в Красновишерске и в Березниках. Всего до конца 2018 года построят шесть школ на 3,5 тыс. мест.

Всего за ближайшие пять лет предстоит возвести 27 школ.

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1 сентября 2018 года
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