Оренбург отмечает своё 275-летие

Оренбург, , 20:00 — REGNUM Оренбург в эти дни отмечает своё 275-летие. Основные праздничные мероприятия прошли 31 августа и 1 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Одним из ярких событий 31 августа стал фестиваль «В пространстве джаза». В нём приняли участие гсти из Казахстана. А в Южном округе прошло эффектное лазерное шоу, подготовленное специалистами из Челябинска. Лазерное шоу было на здании администрации округа.

В Северном округе концерт состоялся на территории парка им. 50-летия СССР. Под конец был фейерверк.

1 сентября с Днём города совпал День знаний. Мероприятия последнего органично влились в череду общегородских. Торжественно открылась новая школа — №88. Также прошли концертные программы, фестиваль вкуса, фестиваль энергосбережения, праздник «Оренбург — это мы!» и многие другие.

Своего рода кульминацией стал концерт звёзд российской эстрады на площади Ленина. Завершится День города фейерверком.