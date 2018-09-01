Неизвестный ранил мужчину из травматического пистолета на западе Москвы

Москва, , 19:51 — REGNUM Неизвестного мужчину, ранившего своего оппонента из травматического пистолета во время ссоры, разыскивает полиция города Москвы, сообщает 1 сентября агенство городских новостей Москва.

Сообщается, что в одном из автосалонов на западе Москвы между посетителями возник спор, в ходе которого один из спорщиков выхватил травматический пистолет и выстрелил оппоненту в живот. После этого стрелявший немедленно скрылся на автомобиле.

В настоящий момент злоумышленник разыскивается, в городе объявлен план «Перехват». На месте происшествия работает оперативная группа. Пострадавший был госпитализирован.

Стоит отметить, что происшествия с использованием огнестрельного оружия в столице не редкость. Так, недавно, в конце августа, на юге столицы были задержаны 18 граждан, ставших свидетелями и участниками дорожного конфликта, в результате которого один из участников конфликта получил огнестрельные ранения.