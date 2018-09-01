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В Оренбурге начала работу новая школа на 1135 мест

Общество

Она стала четвёртой по счёту в жилом районе

В Оренбурге начала работу новая школа на 1135 мест
Иллюстрация: Orenburg.ru
Открытие школы

Оренбург, 1 сентября 2018, 18:41 — REGNUM  В Северо-Западном жилом массиве Оренбурга открылась четвёртая по счёту школа. Она рассчитана на 1135 мест, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Оренбуржья.

Участие в торжествах по случаю открытия школы №88 принял губернатор Юрий Берг. На праздничную линейку также пришли вице-губернатор Наталья Левинсон, министр образования Вячеслав Лабузов, член Совета Федерации Андрей Шевченко, депутаты Госдумы Юрий Мищеряков и Игорь Сухарев, депутаты областного Заксобрания области и городского Совета, а также гости — представители Уральской и Актюбинской областей Казахстана.

Школа в Оренбурге — не единственный новый образовательный объект на территории региона. Ранее губернатор торжественно открыл после реконструкции ясненскую школу №2. В её реконструкцию было вложено около 80 млн рублей.

Всего в новом учебном году открылись около 900 школ Оренбуржья. За парты сядут более 200 тыс. учащихся, в том числе 26,5 тыс. первоклассников.

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1 сентября 2018 года
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