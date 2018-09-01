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Калужская таможня за 8 месяцев перечислила в бюджет 35 млрд рублей

Общество

Уже 29 лет Калужская таможня ведет открытый диалог с бизнесом

Калужская таможня за 8 месяцев перечислила в бюджет 35 млрд рублей
Таможня

Калуга, 1 сентября 2018, 18:29 — REGNUM  За 8 месяцев 2018 года общий объем грузов, задекларированных в Калужской таможне, составил 1,5 млн тонн, оформлено 50 тысяч деклараций на товары по всем таможенным процедурам, а сумма таможенных платежей перечисленных в федеральный бюджет, составила 35 млрд рублей. Об этом 1 сентября сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник Калужской таможни Дмитрий Макаров.

По его словам, уже 29 лет Калужская таможня ведет открытый диалог с бизнесом. Только за 2018 год в регионе деятельности таможни внешнеэкономическую деятельность осуществляют более 900 участников.

«Достигнутые результаты — это показатель работы всего коллектива, который продолжит свою деятельность, направленную на дальнейшую реализацию возложенных на Калужскую таможню задач», — сказал Дмитрий Макаров.

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