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«Взгляд в будущее»: в Петербурге прошёл праздник юных техников

Общество

Школьники знакомились с различными направлениями технического творчества

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«Взгляд в будущее»: в Петербурге прошёл праздник юных техников
© Александра Шамес
Праздник юных техников в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 сентября 2018, 16:29 — REGNUM  День знаний в Санкт-Петербурге совпал с еще одним праздником. В Некрасовском саду 1 сентября состоялся праздник юных техников «Взгляд в будущее». В этом году мероприятие посвящено 100-летию системы дополнительного образования в России.

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Праздник юных техников в Петербурге
© Александра Шамес
Праздник юных техников в Петербурге

Прямо с линеек нарядные школьники и их родители отправились в сквер на углу Греческого проспекта и улицы Некрасова, который на один день превратился в страну науки, техники и спорта. Сад разделили на несколько тематических зон, каждая из которых наглядно демонстрировала юным жителям города различные виды технического творчества.

«На площадках представлены наиболее интересные и массовые направления технического творчества. Наша задача — популяризировать техническое творчество. Показать, какие есть направления, рассказать, что в принципе есть такая система и все занятия бесплатные, — рассказывает заместитель директора по организационно-массовой и методической работе городского центра детского технического творчества Юлия Савельева. — Эта система хорошо развита у нас в городе и поддерживается правительством Санкт-Петербурга. Но, к сожалению, не все родители знают, что можно ребенка отправить на такие занятия».

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Праздник юных техников в Петербурге
© Александра Шамес
Праздник юных техников в Петербурге

Как отметила Юлия, из года в год учащиеся Центра отдают предпочтение разным направлениям, однако уже долгое время лидирующие позиции занимает робототехника. Это наглядно доказало количество человек у шатра Make it ROBO, где можно было познакомиться с робототехникой и роботостроительством. Учащиеся и преподаватели центра детского технического творчества показывали, как устроены портальный манипулятор, 3D-принтер и другие образцы робототехники. Кроме того, все желающие могли попробовать самостоятельно управлять ими.

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Праздник юных техников в Петербурге
© Александра Шамес
Праздник юных техников в Петербурге
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Праздник юных техников в Петербурге
© Александра Шамес
Праздник юных техников в Петербурге

Недалеко от зоны Make it ROBO расположился шатёр детской радиостанции «Контакт», где гости мероприятия могли выйти на радиосвязь со всем миром и познакомиться с азбукой Морзе. С помощью преподавателей дети составляли различные сообщения, используя точки и тире.

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Праздник юных техников в Петербурге
© Александра Шамес
Праздник юных техников в Петербурге

Поломать голову над непростыми задачами предлагали и представители зоны ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). Например, они продемонстрировали, как нарисовать круг с точкой в центре, не отрывая ручку от бумаги.

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Праздник юных техников в Петербурге
© Александра Шамес
Праздник юных техников в Петербурге

Не меньший интерес у посетителей вызвали мероприятия, связанные с авто‑ и мототехникой. Юные жители Петербурга могли проверить свои водительские навыки на автотренажёрах или посоревноваться в гонках среди моделей автомобилей в зоне трассового автомоделизма. Однако наибольший интерес у посетителей вызвали показательные выступления на учебной спортивной технике: картах, мотоциклах, мобикартах и автомобилях.

«Техническое творчество имеет колоссальное значение с точки зрения инженерного мышления и подхода к выбору профессии в пользу науки и техники. Все наши выпускники идут в технические вузы, причем на специальности, связанные с их направлением в Центре. Очень многие наши ученики становятся победителями во Всероссийских конкурсах и олимпиадах, и это, конечно, помогает при поступлении», — отметил директор городского центра детского технического творчества Антон Думанский.

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Праздник юных техников в Петербурге
© Александра Шамес
Праздник юных техников в Петербурге

Праздничную атмосферу мероприятия поддержал концерт с участием школы юного артиста «Голосята», ансамбля танца «Фантазия», цирковой студии «Бэмс» и шоу брейк-данса «Брейк-Академия». Специальным гостем мероприятия стал солист петербургской эстрады Эдуард Хиль (младший). Завершился праздник парадом учебной техники.

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Праздник юных техников в Петербурге
© Александра Шамес
Праздник юных техников в Петербурге
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Праздник юных техников в Петербурге
© Александра Шамес
Праздник юных техников в Петербурге

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