В псковских Великих Луках впервые за 25 лет дождались новой школы

Великие Луки, Псковская область, , 17:17 — REGNUM В городе Великие Луки Псковской области сегодня, 1 сентября, начался новый учебный год в новой школе №6. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, в торжественной линейке принял участие врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

«Сегодня Великие Луки отмечают не только День знаний, но и открытие впервые за 25 лет новой, современной школы, которую все так ждали. Сегодня в Псковской области пока только две таких современных школы, но мы ведем активную работу для того, чтобы уже в следующем году в регионе появилось еще два новых объекта образования», — сообщил врио главы региона.

Он также заявил, что накануне праздника Министерство просвещения РФ одобрило заявку региона на капитальный ремонт старого корпуса школы № 6 в Великих Луках. В ближайшее время на эти цели будет выделено 150 млн рублей.

Напомним, новая школа в Великих Луках рассчитана на 825 мест. На её строительство было направлено около 450 млн рублей. В трёхэтажном здании школы — учебные и лабораторные помещения, лингафонные кабинеты, спортивный зал, скалодром, актовый зал, музей, игровая для начальной школы, компьютерный класс, столовая с пищеблоком, школьная телестудия, мастерские, библиотека с медиатекой, актовый зал, медицинские, административные и технические помещения. Учебные классы оснащены самым современным оборудованием, также школа оснащена всем необходимым для маломобильных учеников: здесь есть широкий удобный пандус и лифт.

Всего в Псковской области в школы региона пошли более 67 тыс. школьников, в том числе 7,2 тыс. первоклассников — на 500 больше, чем в прошлом году. Новый учебный год начался в 361 образовательном учреждении.

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