Первый в России урок доброты состоялся в новгородской школе

Великий Новгород, , 17:02 — REGNUM В новой школе № 37, которая открылась сегодня, 1 сентября, в Великом Новгороде, прошёл первый в России урок доброты — его провела уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

«Мы с ребятами поговорили не только о том, что они в прекрасном здании, но и том, что нужно делать доброго сегодня. И провели первый в России урок доброты. Мы рисовали, смотрели мультфильмы. Важно, чтобы взрослые, которые рядом с детьми, показывали добрые примеры», — прокомментировала Анна Кузнецова.

По словам губернатора Новгородской области Андрея Никитина, подобные уроки пройдут во всех школах области.

Он также провёл открытый урок в новой школе — для учащихся 9-го класса, которым рассказал о перспективных профессиях и возможностях получения профессионального образования в регионе.

Напомним, новая школа № 37 — второе образовательное учреждение в Великом Новгороде, построенное за последние два года. Школьное здание рассчитано на 1350 учащихся, в нём три спортзала, актовый зал, детская IT-лаборатория, STEAM-центр, лаборатории конструирования и робототехники, цифровая библиотека. На территории школы — стадион, игровые и прогулочные площадки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новой школе присвоено имя Героя Советского Союза Игоря Каберова.

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